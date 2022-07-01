Direktori Syarikat
Visteon Gaji

Gaji Visteon berkisar dari $7,188 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $293,963 untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Visteon. Dikemas kini terakhir: 11/19/2025

Jurutera Perisian
Median $8.1K
Pembangunan Perniagaan
$294K
Saintis Data
$18.9K

Penganalisis Kewangan
$167K
Jurutera Perkakasan
$111K
Pemboleh Jualan
$269K
Penganalisis Keselamatan Siber
$7.2K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$112K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Visteon ialah Pembangunan Perniagaan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $293,963. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Visteon ialah $111,413.

