Virginia Tech Gaji

Gaji Virginia Tech berkisar dari $33,150 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Bioperubatan di peringkat rendah hingga $91,540 untuk Jurutera Bahan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Virginia Tech. Dikemas kini terakhir: 9/2/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Saintis Data
Median $68.6K

Jurutera Perkakasan
Median $42K
Jurutera Bioperubatan
$33.2K
Jurutera Kimia
$51K

Jurutera Penyelidikan

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$78K
Jurutera Bahan
$91.5K
Arkitek Penyelesaian
$75.4K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Virginia Tech ialah Jurutera Bahan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $91,540. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Virginia Tech ialah $68,640.

