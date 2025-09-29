Direktori Syarikat
Virgin Orbit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Virgin Orbit Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di Virgin Orbit berjumlah $65K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Virgin Orbit. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
Virgin Orbit
Software Engineer
Long Beach, CA
Jumlah setahun
$65K
Tahap
L3
Asas
$65K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Virgin Orbit?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Kõrgeima palgaga Jurutera Perisian ametikoha palgapakett ettevõttes Virgin Orbit in United States on aastase kogutasuga $231,490. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Virgin Orbit Jurutera Perisian ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $65,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Virgin Orbit

Syarikat Berkaitan

  • Databricks
  • Square
  • Snap
  • Intuit
  • Facebook
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain