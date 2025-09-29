Direktori Syarikat
Virgin Orbit
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Jurutera Mekanikal

  • Semua Gaji Jurutera Mekanikal

Virgin Orbit Jurutera Mekanikal Gaji

Pakej pampasan Jurutera Mekanikal median in United States di Virgin Orbit berjumlah $117K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Virgin Orbit. Kemaskini terakhir: 9/29/2025

Pakej Median
company icon
Virgin Orbit
Test Engineer
Long Beach, CA
Jumlah setahun
$117K
Tahap
-
Asas
$100K
Stock (/yr)
$7K
Bonus
$10K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Virgin Orbit?

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Sumbang

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Mekanikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Mekanikal di Virgin Orbit in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $150,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Virgin Orbit untuk peranan Jurutera Mekanikal in United States ialah $100,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Virgin Orbit

Syarikat Berkaitan

  • Databricks
  • Square
  • Snap
  • Intuit
  • Facebook
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain