Vinted
Vinted Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in Germany di Vinted berkisar dari €51.9K hingga €74.1K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Vinted. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

€59.5K - €69.7K
Germany
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€51.9K€59.5K€69.7K€74.1K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

€141K

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Vinted, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

