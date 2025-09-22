Direktori Syarikat
Vinted
Vinted Pembangunan Perniagaan Gaji

Purata jumlah pampasan Pembangunan Perniagaan in Lithuania di Vinted berkisar dari €52.8K hingga €76.7K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Vinted. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Vinted, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Perniagaan di Vinted in Lithuania berada pada jumlah pampasan tahunan €76,675. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Vinted untuk peranan Pembangunan Perniagaan in Lithuania ialah €52,835.

