VillageMD Gaji

Gaji VillageMD berkisar dari $77,385 dalam jumlah pampasan setahun untuk Sumber Manusia di peringkat rendah hingga $179,100 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VillageMD. Dikemas kini terakhir: 10/9/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $150K
Penganalisis Perniagaan
$106K
Sumber Manusia
$77.4K

Operasi Pemasaran
$94.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$179K
Pengurus Program Teknikal
$168K
Soalan Lazim

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại VillageMD là Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $179,100. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại VillageMD là $127,763.

