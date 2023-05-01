Direktori Syarikat
Vicarious Surgical
Vicarious Surgical Gaji

Gaji Vicarious Surgical berkisar dari $91,017 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $147,735 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Vicarious Surgical. Dikemas kini terakhir: 9/6/2025

$160K

Jurutera Perkakasan
$130K
Jurutera Mekanikal
$91K
Pengurus Produk
$126K

Jurutera Perisian
$148K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at Vicarious Surgical is Jurutera Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $147,735. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vicarious Surgical is $127,635.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Vicarious Surgical

