Purata jumlah pampasan Penyelidik UX in United States di Verkada berkisar dari $170K hingga $242K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verkada. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$195K - $228K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$170K$195K$228K$242K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

30%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Soalan Lazim

Най-високоплатеният пакет за Penyelidik UX в Verkada in United States е с годишно общо възнаграждение от $242,190. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Verkada за позицията Penyelidik UX in United States е $169,740.

