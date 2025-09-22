Direktori Syarikat
Verkada
Verkada Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in United States di Verkada berkisar dari $195K seyear untuk L2 hingga $452K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $235K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verkada. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L2
(Tahap Permulaan)
$195K
$142K
$53K
$500
L3
$207K
$167K
$38.6K
$1.3K
L4
$281K
$199K
$82.5K
$0
L5
$429K
$264K
$165K
$0
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

30%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)



Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Verkada in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $452,107. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verkada untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $235,000.

Sumber Lain