Purata jumlah pampasan Penganalisis Keselamatan Siber di Verkada berkisar dari $101K hingga $138K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verkada. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Purata Jumlah Pampasan

$109K - $130K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$101K$109K$130K$138K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

$160K

Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

30%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di Verkada berada pada jumlah pampasan tahunan $138,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verkada untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah $100,800.

