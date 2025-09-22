Pakej pampasan Operasi Hasil median di Verkada berjumlah $190K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verkada. Kemaskini terakhir: 9/22/2025
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
10%
THN 1
20%
THN 2
30%
THN 3
40%
THN 4
Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)
30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)
40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)
15%
THN 1
25%
THN 2
30%
THN 3
30%
THN 4
Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)
30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)