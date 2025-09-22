Direktori Syarikat
Verkada
Verkada Operasi Hasil Gaji

Pakej pampasan Operasi Hasil median di Verkada berjumlah $190K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verkada. Kemaskini terakhir: 9/22/2025

Pakej Median
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Jumlah setahun
$190K
Tahap
L4
Asas
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
2 Tahun
Tahun pengalaman
2 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Verkada?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Jadual Vesting

10%

THN 1

20%

THN 2

30%

THN 3

40%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 10% diperoleh dalam 1st-THN (10.00% tahunan)

  • 20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 40% diperoleh dalam 4th-THN (3.33% bulanan)

15%

THN 1

25%

THN 2

30%

THN 3

30%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Verkada, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 15% diperoleh dalam 1st-THN (15.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 3rd-THN (2.50% bulanan)

  • 30% diperoleh dalam 4th-THN (2.50% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Operasi Hasil di Verkada berada pada jumlah pampasan tahunan $226,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verkada untuk peranan Operasi Hasil ialah $185,000.

Sumber Lain