Direktori Syarikat
Verizon
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • Semua Gaji Pengurus Kejuruteraan Perisian

  • India

Verizon Pengurus Kejuruteraan Perisian Gaji di India

Pakej pampasan Pengurus Kejuruteraan Perisian median in India di Verizon berjumlah ₹5.79M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verizon. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Pakej Median
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹5.79M
Tahap
SMTS
Asas
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Bonus
₹867K
Tahun di syarikat
5 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (34.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Kejuruteraan Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di Verizon in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹14,815,154. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verizon untuk peranan Pengurus Kejuruteraan Perisian in India ialah ₹5,563,922.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Verizon

Syarikat Berkaitan

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain