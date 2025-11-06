Pampasan Jurutera Perisian in New York City Area di Verizon berkisar dari $111K seyear untuk MTS 1 hingga $238K seyear untuk DMTS. Pakej pampasan yearan median in New York City Area berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verizon. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
$111K
$102K
$1.7K
$6.9K
MTS 2
$120K
$109K
$9.3K
$1.2K
MTS 3
$118K
$111K
$2.4K
$4.9K
MTS 4
$128K
$108K
$11.6K
$8.6K
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
34% diperoleh dalam 3rd-THN (34.00% tahunan)
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
