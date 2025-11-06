Direktori Syarikat
Verizon Jurutera Perisian Gaji di Greater Boston Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Boston Area di Verizon berkisar dari $115K seyear untuk MTS 4 hingga $232K seyear untuk PMTS. Pakej pampasan yearan median in Greater Boston Area berjumlah $170K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verizon. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
MTS 1
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 2
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 3
$ --
$ --
$ --
$ --
MTS 4
$115K
$115K
$0
$0
Lihat 4 Lebih Tahap
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (34.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Rangkaian

Jurutera Data

Jurutera Perisian Pengeluaran

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Verizon in Greater Boston Area berada pada jumlah pampasan tahunan $233,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verizon untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Boston Area ialah $136,000.

Sumber Lain