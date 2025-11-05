Verizon Saintis Data Gaji di India

Pampasan Saintis Data in India di Verizon berjumlah ₹2.38M seyear untuk Data Scientist 3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.4M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verizon. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Jadual Vesting Utama Alternatif 1 33 % THN 1 33 % THN 2 34 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun: 33 % diperoleh dalam 1st - THN ( 33.00 % tahunan )

33 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 33.00 % tahunan )

34 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 34.00 % tahunan ) 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 2.08 % bulanan )

Apakah jadual vesting di Verizon ?

