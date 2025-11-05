Direktori Syarikat
Verizon Saintis Data Gaji di Greater Hyderabad Area

Pampasan Saintis Data in Greater Hyderabad Area di Verizon berjumlah ₹2.38M seyear untuk Data Scientist 3. Pakej pampasan yearan median in Greater Hyderabad Area berjumlah ₹2.4M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Verizon. Kemaskini terakhir: 11/5/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Data Scientist 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Data Scientist 3
₹2.38M
₹1.88M
₹283K
₹213K
Data Scientist 4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 34% diperoleh dalam 3rd-THN (34.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Verizon, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di Verizon in Greater Hyderabad Area berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,751,978. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Verizon untuk peranan Saintis Data in Greater Hyderabad Area ialah ₹2,418,864.

Sumber Lain