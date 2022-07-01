VergeSense Gaji

Gaji VergeSense berkisar dari $113,706 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $276,375 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VergeSense . Dikemas kini terakhir: 10/16/2025