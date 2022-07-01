Direktori Syarikat
VergeSense
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

VergeSense Gaji

Gaji VergeSense berkisar dari $113,706 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $276,375 untuk Jurutera Perkakasan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas VergeSense. Dikemas kini terakhir: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perkakasan
$276K
Pereka Produk
$184K
Pengurus Produk
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

60 25
60 25
Pengurus Projek
$114K
Jurutera Perisian
$167K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di VergeSense ialah Jurutera Perkakasan at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $276,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di VergeSense ialah $184,075.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk VergeSense

Syarikat Berkaitan

  • Lyft
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Square
  • Pinterest
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain