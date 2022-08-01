Veranex Gaji

Gaji Veranex berkisar dari $83,580 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perkakasan di peringkat rendah hingga $180,900 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Veranex . Dikemas kini terakhir: 10/16/2025