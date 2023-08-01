Vectara Gaji

Julat gaji Vectara adalah dari $120,600 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $180,900 untuk Saintis Data di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Vectara . Terakhir dikemas kini: 8/24/2025