Varonis Gaji

Gaji Varonis berkisar dari $64,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $203,732 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Varonis. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $204K
Jualan
Median $110K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$84.6K
Pemasaran
$134K
Pengurus Produk
$204K
Perekrut
$66.5K
Jurutera Jualan
$131K
Penganalisis Keselamatan Siber
$64.7K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Varonis ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $203,732. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Varonis ialah $125,409.

