Varonis Gaji

Gaji Varonis berkisar dari $64,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $203,732 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Varonis . Dikemas kini terakhir: 9/14/2025