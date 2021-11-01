Direktori Syarikat
Varicent
Varicent Gaji

Gaji Varicent berkisar dari $8,654 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $141,924 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Varicent. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $86.2K

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $142K
Pengurus Produk
Median $94.3K

Penganalisis Perniagaan
$73.9K
Penganalisis Data
$8.7K
Saintis Data
$114K
Pemasaran
$84.4K
Pereka Produk
$101K
Jualan
$92.4K
Pengurus Akaun Teknikal
$92K
Soalan Lazim

