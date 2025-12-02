Direktori Syarikat
U.S. Government Penganalisis Keselamatan Siber Gaji

Pakej pampasan Penganalisis Keselamatan Siber median di U.S. Government berjumlah $115K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan U.S. Government. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

Pakej Median
company icon
U.S. Government
Cybersecurity Analyst
Washington, DC
Jumlah setahun
$115K
Tahap
Intermediate
Asas
$115K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
4 Tahun
Apakah tahap kerjaya di U.S. Government?
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Keselamatan Siber di U.S. Government berada pada jumlah pampasan tahunan $150,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di U.S. Government untuk peranan Penganalisis Keselamatan Siber ialah $112,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk U.S. Government

Sumber Lain

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-government/salaries/security-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.