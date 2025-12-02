Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Pembangunan Korporat di U.S Department of State berkisar dari $117K hingga $166K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan U.S Department of State. Kemaskini terakhir: 12/2/2025

$133K - $151K
$117K$133K$151K$166K
Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pembangunan Korporat di U.S Department of State berada pada jumlah pampasan tahunan $166,380. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di U.S Department of State untuk peranan Pembangunan Korporat ialah $117,030.

