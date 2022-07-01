Uptake Technologies Gaji

Gaji Uptake Technologies berkisar dari $127,500 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $210,700 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Uptake Technologies . Dikemas kini terakhir: 11/16/2025