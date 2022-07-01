Direktori Syarikat
Upside
Upside Gaji

Gaji Upside berkisar dari $54,888 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $251,250 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Upside. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Pengurus Produk
Median $230K
Pereka Produk
$134K
Perekrut
$153K

Jualan
Median $140K
Jurutera Perisian
$54.9K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$251K
Penyelidik UX
$146K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Upside ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $251,250. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Upside ialah $146,228.

Sumber Lain