Uplight Gaji

Gaji Uplight berkisar dari $70,350 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $347,900 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Uplight. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Jurutera Perisian
Median $160K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $189K
Penganalisis Data
$70.4K

Saintis Data
$196K
Sumber Manusia
$101K
Pengurus Produk
$348K
Pengurus Projek
$98.8K
Jualan
$109K
Pengurus Program Teknikal
$121K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Uplight ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $347,900. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Uplight ialah $120,600.

