Uplift Gaji

Gaji Uplift berkisar dari $83,200 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $228,850 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Uplift . Dikemas kini terakhir: 11/16/2025