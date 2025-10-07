Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Upgrade Jurutera Perisian Backend Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in Canada di Upgrade berjumlah CA$178K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Upgrade. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Jumlah setahun
CA$178K
Tahap
Senior
Asas
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Upgrade?

CA$225K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Upgrade, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di Upgrade in Canada berada pada jumlah pampasan tahunan CA$327,271. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Upgrade untuk peranan Jurutera Perisian Backend in Canada ialah CA$177,673.

Sumber Lain