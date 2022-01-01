Upgrade Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Upgrade berkisar dari $54,880 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat rendah hingga $211,050 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Upgrade. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Jurutera Perisian
Median $143K
Pengurus Produk
Median $207K
Saintis Data
Median $116K

Penganalisis Perniagaan
$54.9K
Penganalisis Data
$90.5K
Penganalisis Kewangan
$88.2K
Sumber Manusia
$79.7K
Pereka Produk
$129K
Perekrut
$95.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$211K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Upgrade, RSUs tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Upgrade ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $211,050. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Upgrade ialah $105,800.

Sumber Lain