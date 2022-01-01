upGrad Gaji

Gaji upGrad berkisar dari $11,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $53,752 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas upGrad . Dikemas kini terakhir: 11/16/2025