upGrad
upGrad Gaji

Gaji upGrad berkisar dari $11,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $53,752 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas upGrad. Dikemas kini terakhir: 11/16/2025

Pengurus Produk
Median $21.6K
Pemasaran
Median $27.3K
Jurutera Perisian
Median $53.8K

Jualan
Median $11K
Saintis Data
Median $22.6K
Pembangunan Perniagaan
$11.8K
Pereka Produk
$14.3K
Pengurus Program
$45.5K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$49.8K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di upGrad ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $53,752. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di upGrad ialah $22,635.

