Direktori Syarikat
University of Saskatchewan
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

University of Saskatchewan Gaji

Gaji University of Saskatchewan berkisar dari $33,392 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $350,940 untuk Doktor di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas University of Saskatchewan. Dikemas kini terakhir: 9/12/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $49.7K
Saintis Data
$33.4K
Doktor
$351K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Pengurus Projek
$108K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di University of Saskatchewan ialah Doktor at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $350,940. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di University of Saskatchewan ialah $79,025.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk University of Saskatchewan

Syarikat Berkaitan

  • Apple
  • Square
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Spotify
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain