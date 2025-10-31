Direktori Syarikat
University of Kansas Medical Center
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

University of Kansas Medical Center Saintis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Saintis Data in United States di University of Kansas Medical Center berkisar dari $41.1K hingga $58.4K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan University of Kansas Medical Center. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Purata Jumlah Pampasan

$46.5K - $53K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Kami hanya memerlukan 3 lagi Saintis Data penyerahans di University of Kansas Medical Center untuk membuka kunci!

Jemput rakan-rakan dan komuniti anda untuk menambah gaji secara tanpa nama dalam masa kurang dari 60 saat. Lebih banyak data bermakna wawasan yang lebih baik untuk pencari kerja seperti anda dan komuniti kami!

💰 Lihat Semua Gaji

💪 Sumbang Gaji Anda

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Sumbang
Apakah tahap kerjaya di University of Kansas Medical Center?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Saintis Data tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di University of Kansas Medical Center in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $58,410. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di University of Kansas Medical Center untuk peranan Saintis Data in United States ialah $41,085.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk University of Kansas Medical Center

Syarikat Berkaitan

  • Netflix
  • Uber
  • Snap
  • Pinterest
  • SoFi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain