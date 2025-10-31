Direktori Syarikat
University of Florida
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

University of Florida Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in United States di University of Florida berjumlah $56K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan University of Florida. Kemaskini terakhir: 10/31/2025

Pakej Median
company icon
University of Florida
Software
Gainesville, FL
Jumlah setahun
$56K
Tahap
I
Asas
$56K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di University of Florida?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di University of Florida in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $90,386. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di University of Florida untuk peranan Jurutera Perisian in United States ialah $53,000.

Sumber Lain