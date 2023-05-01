Direktori Syarikat
Univeris
Univeris Gaji

Gaji Univeris berkisar dari $64,457 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Keselamatan Siber di peringkat rendah hingga $123,804 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Univeris. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $124K
Jurutera Perisian
Median $97.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$64.5K

Arkitek Penyelesaian
$122K
Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Univeris ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $123,804. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Univeris ialah $110,031.

