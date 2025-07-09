UnitedLex Gaji

Gaji UnitedLex berkisar dari $11,919 dalam jumlah pampasan setahun untuk Undang-undang di peringkat rendah hingga $155,220 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas UnitedLex . Dikemas kini terakhir: 9/21/2025