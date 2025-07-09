Direktori Syarikat
UnitedLex Gaji

Gaji UnitedLex berkisar dari $11,919 dalam jumlah pampasan setahun untuk Undang-undang di peringkat rendah hingga $155,220 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas UnitedLex. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Undang-undang
$11.9K
Pengurus Produk
$124K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$155K

Arkitek Penyelesaian
$28K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

The highest paying role reported at UnitedLex is Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UnitedLex is $76,176.

Sumber Lain