United Talent Agency Gaji

Gaji United Talent Agency berkisar dari $50,170 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $233,825 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas United Talent Agency . Dikemas kini terakhir: 9/21/2025