Direktori Syarikat
United Talent Agency
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

United Talent Agency Gaji

Gaji United Talent Agency berkisar dari $50,170 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembantu Pentadbiran di peringkat rendah hingga $233,825 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas United Talent Agency. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $135K
Pembantu Pentadbiran
$50.2K
Pemasaran
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Produk
$221K
Pengurus Program Teknikal
$234K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di United Talent Agency ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $233,825. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di United Talent Agency ialah $135,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk United Talent Agency

Syarikat Berkaitan

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain