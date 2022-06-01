Direktori Syarikat
United Rentals
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

United Rentals Gaji

Gaji United Rentals berkisar dari $60,695 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $84,575 untuk Saintis Data di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas United Rentals. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Saintis Data
$84.6K
Jualan
$62K
Jurutera Perisian
$60.7K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Найвищеоплачувана позиція в United Rentals - це Saintis Data at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $84,575. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в United Rentals складає $62,036.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk United Rentals

Syarikat Berkaitan

  • Uber
  • Intuit
  • Apple
  • Square
  • Snap
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain