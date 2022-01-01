Direktori Syarikat
United Nations
United Nations Gaji

Gaji United Nations berkisar dari $28,858 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $167,151 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas United Nations. Dikemas kini terakhir: 9/13/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $167K
Pembantu Pentadbiran
$106K
Pengurus Operasi Perniagaan
$33.7K

Penganalisis Perniagaan
$109K
Pengurus Sains Data
$155K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$95.3K
Pereka Produk
$33.4K
Pengurus Produk
$90.9K
Pengurus Program
$75.3K
Pengurus Projek
$28.9K
Soalan Lazim

