Purata jumlah pampasan Pengurus Program Teknikal in Pakistan di United Nations Development Programme berkisar dari PKR 5.09M hingga PKR 7.27M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan United Nations Development Programme. Kemaskini terakhir: 9/27/2025
Purata Jumlah Pampasan
