Direktori Syarikat
Unilog
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Unilog Gaji

Gaji Unilog berkisar dari $18,165 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $51,740 untuk Khidmat Pelanggan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Unilog. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Khidmat Pelanggan
$51.7K
Pengurus Produk
$26.7K
Jurutera Perisian
$18.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

أعلى وظيفة أجراً في Unilog هي Khidmat Pelanggan at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $51,740. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Unilog هو $26,704.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Unilog

Syarikat Berkaitan

  • Google
  • Coinbase
  • Roblox
  • Flipkart
  • PayPal
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain