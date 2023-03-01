Direktori Syarikat
Unify Consulting
Unify Consulting Gaji

Gaji Unify Consulting berkisar dari $145,725 dalam jumlah pampasan setahun untuk Operasi Pemasaran di peringkat rendah hingga $221,100 untuk Arkitek Penyelesaian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Unify Consulting. Dikemas kini terakhir: 10/16/2025

Jurutera Perisian
Median $150K
Saintis Data
Median $180K
Perunding Pengurusan
Median $170K

Penganalisis Perniagaan
$151K
Pembangunan Perniagaan
$153K
Operasi Pemasaran
$146K
Pereka Produk
$172K
Arkitek Penyelesaian
$221K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Unify Consulting ialah Arkitek Penyelesaian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $221,100. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Unify Consulting ialah $161,500.

