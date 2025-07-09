Direktori Syarikat
Uni Cards Gaji

Gaji Uni Cards berkisar dari $28,550 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $67,993 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Uni Cards. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $68K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $61.5K
Pengurus Sains Data
$49.1K

Pereka Produk
$28.6K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Uni Cards is Jurutera Perisian with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

