UNFI Gaji

Gaji UNFI berkisar dari $91,540 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Kewangan di peringkat rendah hingga $181,300 untuk Penganalisis Perniagaan di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas UNFI . Dikemas kini terakhir: 9/21/2025