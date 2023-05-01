Direktori Syarikat
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Gaji

Gaji Underdog Fantasy berkisar dari $145,000 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $215,912 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Underdog Fantasy. Dikemas kini terakhir: 10/12/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $145K
Pereka Produk
Median $216K

Pereka UX

Perekrut
Median $183K

Pengurus Produk
$166K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$169K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Underdog Fantasy, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Underdog Fantasy ialah Pereka Produk dengan jumlah pampasan tahunan $215,912. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Underdog Fantasy ialah $169,150.

Sumber Lain