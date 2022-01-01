Direktori Syarikat
Under Armour
Under Armour Gaji

Gaji Under Armour berkisar dari $32,401 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jualan di peringkat rendah hingga $284,415 untuk Pereka Fesyen di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Under Armour. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $128K
Pengurus Produk
Median $96.8K
Pengurus Sains Data
$240K

Saintis Data
Median $118K
Pereka Fesyen
$284K
Sumber Manusia
$172K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$165K
Pemasaran
$162K
Operasi Pemasaran
$86.2K
Jurutera Mekanikal
$123K
Perekrut
$107K
Jualan
$32.4K
Penganalisis Keselamatan Siber
$163K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$190K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Under Armour ialah Pereka Fesyen at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $284,415. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Under Armour ialah $144,903.

