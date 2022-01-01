Direktori Syarikat
Unacademy
Unacademy Gaji

Gaji Unacademy berkisar dari $7,437 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pembangunan Perniagaan di peringkat rendah hingga $108,771 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Unacademy. Dikemas kini terakhir: 10/12/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Jurutera Perisian
Median $31.3K

Jurutera Perisian Backend

Pengurus Produk
Median $28.8K
Akauntan
$101K

Penganalisis Perniagaan
$29.9K
Pembangunan Perniagaan
$7.4K
Penganalisis Data
$30.1K
Saintis Data
$42.6K
Sumber Manusia
$63.9K
Pemasaran
$48.4K
Pereka Produk
$21.6K
Pengurus Program
$26.2K
Jualan
Median $8.1K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $109K
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Unacademy, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Unacademy ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $108,771. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Unacademy ialah $30,102.

