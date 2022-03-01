Direktori Syarikat
umlaut
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

umlaut Gaji

Gaji umlaut berkisar dari $43,418 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $98,505 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas umlaut. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pereka Industri
$53.7K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$53.2K
Jurutera Perisian
$43.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Pengurus Program Teknikal
$98.5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di umlaut ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $98,505. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di umlaut ialah $53,452.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk umlaut

Syarikat Berkaitan

  • Ideagen Plc
  • Lufthansa Group
  • ALTEN
  • The D. E. Shaw Group
  • Marcum
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain