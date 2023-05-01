Ultima Genomics Gaji

Gaji Ultima Genomics berkisar dari $110,445 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $195,975 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ultima Genomics . Dikemas kini terakhir: 9/21/2025