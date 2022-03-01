Direktori Syarikat
Ulta Beauty
Ulta Beauty Gaji

Gaji Ulta Beauty berkisar dari $120,146 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $172,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Ulta Beauty. Dikemas kini terakhir: 9/21/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $172K
Saintis Data
$120K
Pereka Produk
$126K

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Ulta Beauty ialah Jurutera Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $172,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Ulta Beauty ialah $125,625.

